Coronavirus | Galli | ' terza ondata? Situazione statica | no segni peggioramento' **

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Non ci sarebbero al momento segnali di unadi Covid19 negli ospedali di Milano. "Siamo in unaabbastanza, non così migliorata per poter cantare vittoria, ma negli ultimissimi giorni senza palesidi, quelli che paventavamo soltanto una settimana fa. Bisogna avere i nervi saldi e avere la capacità di gestire giorno dopo giorno come vanno le cose", afferma Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, in un'intervista a Rainews24. Quanto all'inserimento dei test antigenici rapidi nel computo complessivo dei tamponi, "può generare qualche confusione, ma è talmente importante l'estensione della diagnostica che non mi sento di condannare questa pratica".

