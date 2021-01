Coronavirus: da Comune Milano 5 mln per 'ammortizzare' licenziamenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Nel 2021 il Comune di Milano con un bando metterà a disposizione 5 milioni di euro ancora disponibili del fondo di mutuo soccorso per la pandemia di Covid19 "come ammortizzatore" per gli eventuali licenziamenti che dovessero verificarsi dopo il 31 marzo, termine dello stato di emergenza. Nell'anno della pandemia, Milano ha erogato 10 milioni di euro per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di attività di vicinato, imprese sociali e start up. Negli ultimi otto anni ammontano a oltre 45 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall'amministrazione che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di 1.392 imprese, oltre al sostegno di attività in difficoltà come nel caso dei negozi che hanno subito un impatto dai cantieri. I dati sono stati presentati questa mattina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021), 20 gen. (Adnkronos) - Nel 2021 ildicon un bando metterà a disposizione 5 milioni di euro ancora disponibili del fondo di mutuo soccorso per la pandemia di Covid19 "come ammortizzatore" per gli eventualiche dovessero verificarsi dopo il 31 marzo, termine dello stato di emergenza. Nell'anno della pandemia,ha erogato 10 milioni di euro per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di attività di vicinato, imprese sociali e start up. Negli ultimi otto anni ammontano a oltre 45 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall'amministrazione che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di 1.392 imprese, oltre al sostegno di attività in difficoltà come nel caso dei negozi che hanno subito un impatto dai cantieri. I dati sono stati presentati questa mattina ...

TV7Benevento : Coronavirus: da Comune Milano 5 mln per 'ammortizzare' licenziamenti... - Comune_Pomezia : Emergenza #Coronavirus, indicazioni di Poste Italiane per il pagamento delle pensioni di febbraio Anche per il mes… - infoitinterno : Coronavirus: a Brescia 136 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune - infoitinterno : CORONAVIRUS - De Magistris: 'Parole inaccettabili quelle pronunciate dalla Moratti, il vaccino è un bene comune!' - ComunediSorso : Erogazione delle misure di sostegno in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per ef… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Comune Coronavirus: a Brescia 136 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune BresciaToday Coronavirus: da Comune Milano 5 mln per ‘ammortizzare’ licenziamenti

Milano, 20 gen. (Adnkronos) – Nel 2021 il Comune di Milano con un bando metterà a disposizione 5 milioni di euro ancora disponibili del fondo di mutuo soccorso per la pandemia di Covid19 “come ammorti ...

F1 | Tost: “L’emergenza Covid19 ci ha permesso di intervenire sui budget per il 2021”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Autosport, Franz Tost ha parlato di numerosi retroscena legati alle riunioni che hanno portato le squadre a imporre il budget cap già a partire dal mon ...

Milano, 20 gen. (Adnkronos) – Nel 2021 il Comune di Milano con un bando metterà a disposizione 5 milioni di euro ancora disponibili del fondo di mutuo soccorso per la pandemia di Covid19 “come ammorti ...In una lunga intervista concessa ai microfoni di Autosport, Franz Tost ha parlato di numerosi retroscena legati alle riunioni che hanno portato le squadre a imporre il budget cap già a partire dal mon ...