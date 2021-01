Coronavirus, Cuadrado è guarito. Il colombiano rientra per la Supercoppa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juan Manuel Cuadrado è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. L'esterno colombiano si è negativizzato dal Coronavirus e torna dunque a disposizione di Andrea Pirlo, che potrà di nuovo contare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juan Manueldal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. L'esternosi è negativizzato dale torna dunque a disposizione di Andrea Pirlo, che potrà di nuovo contare...

