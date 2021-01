Coronavirus, bollettino del 20 gennaio: 524 morti (totale 83.681), aumentano contagi (13.571), 2.461 ricoverati in terapia intensiva (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 279.762 i test per il Coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 254.070. Il tasso di positività è al 4,9%, Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 279.762 i test per il(molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 254.070. Il tasso di positività è al 4,9%,

SkyTG24 : Covid Lombardia, il Consiglio regionale boccia mozione per patentino ai vaccinati. Live - Samantha_IT : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 nuovi casi, 524 vittime. Sale il tasso di positività (4,85%) http… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 nuovi casi, 524 vittime. Sale il tasso di positività (4… - CalNews : Catanzaro :: Coronavirus: bollettino di mercoledì 20 gennaio, 29.833 i positivi (oggi +313). - mariarosariafil : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 nuovi casi, 524 vittime. Sale il tasso di positività (4,85%) http… -