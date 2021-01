Coronavirus: a Brescia 136 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stabile la curva Bresciana del contagio, così come quella lombarda: anche in Italia - salvo i decessi quotidiani, ancora tantissimi - la situazione sembra aver raggiunto una fase di stallo. In ... Leggi su bresciatoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stabile la curvana delo, così come quella lombarda: anche in Italia - salvo i decessi quotidiani, ancora tantissimi - la situazione sembra aver raggiunto una fase di stallo. In ...

quibresciait : Coronavirus a Brescia, aumento dei casi rallenta. Ma altre 8 vittime - Un terzo in meno dei casi a distanza di una… - infoitinterno : Coronavirus: a Brescia 186 casi e 17 morti, i nuovi contagi Comune per Comune - Stefy19971966 : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #19gennaio Casi +930 (516.285 +0,18%) Deceduti +57 (26.339 +0,22%) Guariti +976 (436.485… - lucarango88 : ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #19gennaio Casi +930 (516.285 +0,18%) Deceduti +57 (26.339 +0,22%) Guariti +976 (… - quibresciait : Coronavirus e tpl, a Brescia bus e metro sanificati con una “nebbia” - E' una soluzione nebulizzante in grado di pr… -