Coronavirus, 13.571 nuovi casi e 524 decessi in 24 ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.571 nuovi casi di Coronavirus contro i 10.497 di ieri. I tamponi effettuati sono 279.762, in aumento rispetto a ieri quando erano 254.070. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 4,85%. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Secondo il bollettino, i morti oggi sono 524 (ieri erano 603) mentre i guariti sono 25.015 e gli attuali positivi sono 523.553, con una riduzione di 11.971 unità.Si allenta la pressione negli ospedali con un calo dei pazienti ricoverati, che oggi sono 22.469, 230 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 2.461 pazienti, con una riduzione complessiva di 26 unità nelle ultime 24 ore e con 152 nuovi ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 498.623.Per quanto riguarda la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.571dicontro i 10.497 di ieri. I tamponi effettuati sono 279.762, in aumento rispetto a ieri quando erano 254.070. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 4,85%. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Secondo il bollettino, i morti oggi sono 524 (ieri erano 603) mentre i guariti sono 25.015 e gli attuali positivi sono 523.553, con una riduzione di 11.971 unità.Si allenta la pressione negli ospedali con un calo dei pazienti ricoverati, che oggi sono 22.469, 230 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 2.461 pazienti, con una riduzione complessiva di 26 unità nelle ultime 24 ore e con 152ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 498.623.Per quanto riguarda la ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 20/01/21 • Attualmente positivi: 523.553 • Deceduti: 83.681 (+524) • Dimessi/Guariti: 1.806.932 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.571 nuovi casi con 279.762 tamponi e 525 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Sono 13.571 i test (molecolari e antigenici) positivi al #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, sec… - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.571 casi e 524 morti nelle ultime 24 ore. In calo ricoveri e terapie intensi… - CiaoKarol : Coronavirus. Il bollettino di oggi, 20 Gennaio 2021: 524 morti e 13.571 casi. Quasi 12mila positivi in meno: Corona… -