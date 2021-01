Coppa Italia, Lazio-Parma: dove vedere la gara in streaming (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si chiude domani sera il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si disputano in gara secca. All’Olimpico è infatti in programma Lazio-Parma. La vincente del confronto sfiderà l’Atalanta, che ha superato 3-1 il Cagliari, nei quarti di finale. Nei 3 precedenti in Coppa Italia fra le due formazioni, i capitoli conducono con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si chiude domani sera il programma degli ottavi di finale di, che si disputano insecca. All’Olimpico è infatti in programma. La vincente del confronto sfiderà l’Atalanta, che ha superato 3-1 il Cagliari, nei quarti di finale. Nei 3 precedenti infra le due formazioni, i capitoli conducono con L'articolo

OfficialASRoma : Triplice fischio. Ai tempi supplementari vince lo Spezia 4-2. Siamo eliminati dalla Coppa Italia. #RomaSpezia - AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Mayoral_Borja : ?? Coppa Italia ?? Spezia Calcio ?? Stadio Olimpico ??? Tuesday, January 19th ?21:15 #?? #ASRoma DAJE! #RomaSpezia ?????? - ParmaLiveTweet : Rosa giovanissima per #LazioParma di Coppa Italia, con D'Aversa che non vuole rischiare nulla in vista della Samp.… - 11contro11 : Coppa Italia: #Lazio-#Parma, le parole di Inzaghi alla vigilia #SerieA #11contro11 -