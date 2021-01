Coppa Italia | Inter-Milan il 26 gennaio alle 20 | 45

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Definita la data didiLa Lega Serie A ha comunicato gli orari e i giorni dei quarti di finale. La super sfida traè in programma per martedì 26con calcio di inizio20:45. La sfida tra nerazzurri e rossoneri sarà trasmessa in chiaro su RaiUno. Questo il programma completo dei quarti di finale:262021, ore 20:45Atalanta-Lazio/Parma 27, ore 17:45Juventus-Spal 27, ore 20:45Napoli-Spezia 28, ore 21:00 L'articolo proviene damagazine.