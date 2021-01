Conte non molla la poltrona. Può davvero salvarsi dalle dimissioni? Tutti gli scenari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Giuseppe Conte prende tempo per provare a salvarsi dalle dimissioni e per farlo deve riuscire a dar vita a un nuovo gruppo al Senato, quello dei “volenterosi”. Ecco perché il “mercato delle vacche” che abbiamo visto ieri fino all’ultimo secondo prima della chiusura delle votazioni è soltanto all’inizio. Incassata una fiducia risicata di 156 sì – grazie, tra gli altri, ai senatori a vita e a due transfughi di Forza Italia – il premier, al di là delle belle parole e dei suoi appelli, ha un unico programma politico: restare premier. Ma stavolta non è detto che ci riuscirà ancora a lungo. Vediamo perché. Per evitare le dimissioni e il Conte ter, il premier deve dar vita in fretta al gruppo dei “volenterosi” Pur di evitare il più a lungo possibile un Conte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Giuseppeprende tempo per provare ae per farlo deve riuscire a dar vita a un nuovo gruppo al Senato, quello dei “volenterosi”. Ecco perché il “mercato delle vacche” che abbiamo visto ieri fino all’ultimo secondo prima della chiusura delle votazioni è soltanto all’inizio. Incassata una fiducia risicata di 156 sì – grazie, tra gli altri, ai senatori a vita e a due transfughi di Forza Italia – il premier, al di là delle belle parole e dei suoi appelli, ha un unico programma politico: restare premier. Ma stavolta non è detto che ci riuscirà ancora a lungo. Vediamo perché. Per evitare lee ilter, il premier deve dar vita in fretta al gruppo dei “volenterosi” Pur di evitare il più a lungo possibile un...

