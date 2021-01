(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè dietro l’angolo. Da qui a una settimana si potrebbe ripetere, in, il voto thrilling di ieri sera, quandoha strappato con i denti e le poltrone una fiducia risicatissima. Il voto sulla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso, vedrà di nuovo il governo alle prese con problemi di maggioranza e con al ricerca di “responsabili”, visto che ihanno già annunciato il voto contrario. Su, peraltro, Italia Viva già qualche mese fa era stata “convinta” a non votare una sfiducia sulla controversa riforma della prescrizione.all’assalto die di“Certo che voteremo contro la relazione di. Abbiamo pazientato anche troppo…”. Luciano Nobili ...

CarloCalenda : Matteo, sono giorni che facciamo vedere la stessa slide e mesi che ripetiamo gli stessi concetti. Ma quando hai dat… - pinapic : So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcera… - borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Conte ha i giorni contati (10). I renziani gli preparano il trappolone su Bonafede al Senato - Anna3006maria : RT @BiondoNik: 'Ho un progetto esterno al Movimento'. Queste parole sono state dette da Luigi Di Maio negli ultimi giorni a molti parlament… -

In questi giorni nei due rami del parlamento si è vissuto qualcosa che la storia politica repubblicana ha proposto in passato più di una volta. Solo che ...... ora siamo al Conte dimezzato. Peccato che il Premier abbia messo la sua paura di perdere Palazzo Chigi davanti alle esigenze e ai bisogni del Paese", scrive l'ex presidente del Consiglio. Per poi ...