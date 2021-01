Consumi petroliferi, Unem: calo del 17,1% nel 2020, mai così male dagli anni ’60 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 i Consumi petroliferi italiani hanno raggiunto quota 49,9 milioni di tonnellate, facendo registrare un calo del 17,1% (-10.267.000 tonnellate) rispetto al 2019, secondo i dati dell’Unione energie per la mobilità (Unem). Per trovare dati così bassi bisogna tornare agli anni ’60, sottolinea l’organizzazione, e anche durante le crisi petrolifere dei primi anni ’80 o la crisi economica del 2008 non c’erano state riduzioni dei Consumi superiori a 10 milioni di tonnellate in un solo anno. Solo a dicembre i Consumi petroliferi, pari a circa 4,2 milioni di tonnellate, segnano un calo del 15,6% (783.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. Questo dato è in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nelitaliani hanno raggiunto quota 49,9 milioni di tonnellate, facendo registrare undel 17,1% (-10.267.000 tonnellate) rispetto al 2019, secondo i dati dell’Unione energie per la mobilità (). Per trovare datibassi bisogna tornare agli’60, sottolinea l’organizzazione, e anche durante le crisi petrolifere dei primi’80 o la crisi economica del 2008 non c’erano state riduzioni deisuperiori a 10 milioni di tonnellate in un solo anno. Solo a dicembre i, pari a circa 4,2 milioni di tonnellate, segnano undel 15,6% (783.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. Questo dato è in ...

