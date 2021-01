Confesercenti Campania: Con il Covid più che raddoppiate le imprese indebitate (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La Campania è una regione che già prima viveva le sue difficoltà. Stava crescendo con l’attenzione turistica, ma gli altri settori – moda, arredamento, industria – erano imprese con difficoltà ataviche. Poi è arrivato il Covid e ovviamente tutti sono partiti da quelli che erano o i punti di forza o i punti di disavanzo: la Campania partendo da alcuni punti di disavanzo sta affrontando la pandemia con grande difficoltà”. La pensa così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. In Campania “prima del Covid – spiega alla Dire – su 590mila erano circa 20mila le imprese ad avere grande sofferenza con il sistema bancario. Oggi, invece, sono oltre 50mila quelle che hanno contratto un debito che non riescono più a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Laè una regione che già prima viveva le sue difficoltà. Stava crescendo con l’attenzione turistica, ma gli altri settori – moda, arredamento, industria – eranocon difficoltà ataviche. Poi è arrivato ile ovviamente tutti sono partiti da quelli che erano o i punti di forza o i punti di disavanzo: lapartendo da alcuni punti di disavanzo sta affrontando la pandemia con grande difficoltà”. La pensa così Vincenzo Schiavo, presidente di. In“prima del– spiega alla Dire – su 590mila erano circa 20mila lead avere grande sofferenza con il sistema bancario. Oggi, invece, sono oltre 50mila quelle che hanno contratto un debito che non riescono più a ...

