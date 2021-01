Concorso Straordinario scuola secondaria per il ruolo, prova scritta dal 15 al 19 febbraio: le indicazioni ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riprendono le sessioni di prova scritta del Concorso Straordinario scuola secondaria per il ruolo: le 4 giornate rimanenti, il cui svolgimento è stato bloccato dal DPCM 3 novembre, si terranno dal 15 al 19 febbraio 2021. I candidati dovranno essere suddivisi per aula secondo le indicazioni delle recenti disposizioni governative. Infatti con il DPCM 14 gennaio, “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova“. Detto fatto. Dal 15 gennaio le prove del Concorso scuola per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riprendono le sessioni didelper il: le 4 giornate rimanenti, il cui svolgimento è stato bloccato dal DPCM 3 novembre, si terranno dal 15 al 192021. I candidati dovranno essere suddivisi per aula secondo ledelle recenti disposizioni governative. Infatti con il DPCM 14 gennaio, “a decorrere dal 152021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di“. Detto fatto. Dal 15 gennaio le prove delper ...

EmMicucci : #Scuola. #Concorso, Prove dal 15 al 19 febbraio, in gruppi di 10 candidati in media. Il #Mi pubblica le nuove del c… - CittadinidiTwtt : RT @MIsocialTW: Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono pubblicate le nuove date delle prove del concorso straordinario per la scuola s… - giornalecomuni : #Scuola, #concorso straordinario, pubblicate le nuove #date delle prove - MIsocialTW : Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono pubblicate le nuove date delle prove del concorso straordinario per la… - orizzontescuola : Concorso straordinario, si riparte nonostante il covid: a seguire i concorsi ordinari, quello sul sostegno e di rel… -