Concorso Straordinario scuola secondaria per il ruolo | prova scritta dal 15 al 19 febbraio | ecco le indicazioni

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riprende ladelper il: le ultime 4 giornate rimanenti, il cui svolgimento è stato bloccato dal DPCM 3 novembre, si terranno dal 15 al 192021. I candidati dovranno essere suddivisi per aula secondo ledelle recenti disposizioni governative. Infatti con il DPCM 14 gennaio, “a decorrere dal 152021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di“. Detto fatto. Dal 15 gennaio le prove delper docenti ...