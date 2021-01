Con nona salvaguardia in pensione gli ultimi 2.400 esodati della Legge Fornero. Requisiti docenti e ATA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nona salvaguardia, prevista dall'art. 1 comma 346 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) permetterà il pensionamento degli ultimi 2400 esodati della Legge Fornero. Scadenza domande 02 marzo 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La, prevista dall'art. 1 comma 346178/2020 (di Bilancio 2021) permetterà il pensionamento degli2400. Scadenza domande 02 marzo 2021. L'articolo .

orizzontescuola : Con nona salvaguardia in pensione gli ultimi 2.400 esodati della Legge Fornero. Requisiti docenti e ATA - nona_onda : RT @gr_grim: Questo l'anno scorso era 'complottismo' \\ Ma va tutto bene. Bravi. Avanti così. - nona_onda : RT @AStramezzi: Un lavoro interessante, che arriva alle nostre stesse conclusioni: con terapia precoce, con HCQ + Azitromicina, Cortisone e… - nona_onda : RT @LucianoBarraCar: Non trascurerei 2 aspetti della coercizione: a) prendere in sè fondi che vincolano a restituzione privilegiata con ava… - HyboriaLeague : Eccovi il super-thread con tutti i risultati della nona giornata dell'#HyboriaLeague, un #fantacalcio più assurdo c… -