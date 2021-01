'Con il vaccino avremo un'estate quasi normale' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo è convinto che se la campagna vaccinale funziona già a fine primavera 'inizieremo a respirare' Leggi su today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo è convinto che se la campagna vaccinale funziona già a fine primavera 'inizieremo a respirare'

Ultime Notizie dalla rete : Con vaccino Covid-19, contro le varianti c’è già chi studia il vaccino di seconda generazione Il Sole 24 ORE La previsione di Pregliasco: "La campagna di vaccinazione non finirà prima dell'estate 2022"

Il virologo: "La vaccinazione è partita bene e potrebbe finire anche entro l'anno, ma il mio timore è che dopo la prima fase, i giovani non sentano più il bisogno di vaccinarsi" ...

Covid: von der Leyen, dobbiamo essere piu' veloci sulle vaccinazioni

Domani riunione Consiglio europeo in videoconferenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 gen - 'Dobbiamo essere piu' veloci sulle ...

