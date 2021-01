Comprano delle banane ma trovano della cocaina: mistero al supermercato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Incredibile quanto succede all’interno di un supermercato, dove all’interno di alcune banane i clienti trovano della cocaina: cosa è successo Tra i tantissimi frutti in natura le banane sono certamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Incredibile quanto succede all’interno di un, dove all’interno di alcunei clienti: cosa è successo Tra i tantissimi frutti in natura lesono certamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

youaremysum : io??innamorarmi delle ragazze che comprano su shein e lasciano recensioni mettendo loro foto - gianfry33093418 : E da domani...? Continua il mercato delle vacche..? Non abbiamo più nessuna credibilità le Aziende che non chiudono… - AgReds : Comprano giocatori con mega ingaggi poi hanno 100 ml di arretrati ma il FPF non c'è più??? Oltretutto hai una rosa… - alec8x : 'a me imbrogli con due cioccolatini, a lei no' #tzvip #sovip altro che profitterols, tiramisù e cheesecake, la vita… - ehimaimusic : Unisciti a eToro per discutere i movimenti delle migliori criptovalute con persone di oltre 200 paesi che comprano… -

Ultime Notizie dalla rete : Comprano delle Comprano delle banane ma trovano della cocaina: mistero al supermercato BlogLive.it Comprano delle banane ma trovano della cocaina: mistero al supermercato

Incredibile quanto succede all'interno di un supermercato, dove all'interno di alcune banane i clienti trovano della cocaina: cosa è successo ...

Faq zona arancione e rossa: posso andare all'Ikea? Spostamenti, sport, seconde case, tutti i dubbi

Sport, comprare e montare mobili, visite ai genitori anziani in buona salute e autosufficenti. Si può? I dubbi cominciano ad affiorare, i distinguo e le zone d'ombra sono ...

Incredibile quanto succede all'interno di un supermercato, dove all'interno di alcune banane i clienti trovano della cocaina: cosa è successo ...Sport, comprare e montare mobili, visite ai genitori anziani in buona salute e autosufficenti. Si può? I dubbi cominciano ad affiorare, i distinguo e le zone d'ombra sono ...