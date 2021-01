Completata la sanificazione, riapre il reparto di Medicina dell'ospedale di Tempio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Visited 45 times, 45 visits today) Notizie Simili: La situazione all'interno della Rsa di Padru dopo i… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Come cambiare hosting da un ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Visited 45 times, 45 visits today) Notizie Simili: La situazione all'internoa Rsa di Padru dopo i… Alla scoperta'Acquedotto Romano di Olbia e… Come cambiare hosting da un ...

patriziadegioia : RT @andrea_pecchia: La votazione inizierà non appena completata la sanificazione della #Camera. Devono ripulire l'aula da tutte le stronzat… - Mariari30057064 : RT @andrea_pecchia: La votazione inizierà non appena completata la sanificazione della #Camera. Devono ripulire l'aula da tutte le stronzat… - Alessan06449294 : RT @andrea_pecchia: La votazione inizierà non appena completata la sanificazione della #Camera. Devono ripulire l'aula da tutte le stronzat… - DaSiracusa : RT @andrea_pecchia: La votazione inizierà non appena completata la sanificazione della #Camera. Devono ripulire l'aula da tutte le stronzat… - andrea_pecchia : La votazione inizierà non appena completata la sanificazione della #Camera. Devono ripulire l'aula da tutte le stro… -

Ultime Notizie dalla rete : Completata sanificazione Tempio, completata la sanificazione: riapre il reparto di Medicina Gallura Oggi L’Assl: «Otorino riaprirà al più presto»

TEMPIO. Continua a far discutere la decisione di sospendere i ricoveri nel reparto di otorino all’ospedale Paolo Dettori. Interviene la Assl che annuncia la ripresa dell’attività non appena saranno co ...

Due dipendenti comunali positivi Scatta la chiusura degli uffici

Ora tutto il personale si dovrà sottoporre al tampone, è la terza volta in poco tempo. Sanificazione dei locali in corso ...

TEMPIO. Continua a far discutere la decisione di sospendere i ricoveri nel reparto di otorino all’ospedale Paolo Dettori. Interviene la Assl che annuncia la ripresa dell’attività non appena saranno co ...Ora tutto il personale si dovrà sottoporre al tampone, è la terza volta in poco tempo. Sanificazione dei locali in corso ...