Come si affrontano le nuove varianti del coronavirus?

Le nuove varianti di Sars-Cov-2 continuano a spuntare Come funghi. Dopo quella scoperta nel Regno unito e quella in Sudafrica, ora è la volta della variante trovata in Brasile, ufficialmente nota Come B.1.1.28, portatrice di 12 mutazioni nella proteina spike utilizzata dal virus per infettare le nostre cellule che potrebbero renderla più infettiva, e capace di reinfettare più facilmente i pazienti guariti e di evadere le difese immunitarie fornite dalla vaccinazione. Certezze al riguardo non ce ne sono ancora, ma nel dubbio molti paesi hanno iniziato a prendere provvedimenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, Come d'abitudine, ha scelto il principio di massima precauzione, bloccando i voli dal Brasile, e impedendo l'accesso nei confini nazionali a chiunque abbia transitato per il paese ...

