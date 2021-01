Come seguire la cerimonia di insediamento di Biden in tv e in streaming (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Doveva essere la festa della democrazia in presenza e, invece, sarà uno spettacolo televisivo trasmesso in streaming. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia e dei tumulti che potrebbero invadere Capitol Hill così come è successo lo scorso 6 gennaio in occasione del voto di fiducia, la cerimonia di insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America sarà la più blindata e ristretta degli ultimi cento anni: se a quella di Barack Obama erano presenti più di un milione di persone e a quella di Trump più di 300mila, Biden si accontenterà di appena mille presenti selezionati e di una cospicua connessione da parte degli spettatori, americani e di tutto il mondo, attraverso la televisione e i canali di streaming. Al di là dei canali ufficiali della Rete, da YouTube a Facebook, da Twitter a Twitch, l’insediamento da Biden sarà trasmesso in America sulle reti tv principali, da ABC News a CNN, da NBC a Fox, e sulle principali piattaforme, come Amazon Prime Video e NewsNOW di Fox a partire dalle 17.30 ora italiana. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Doveva essere la festa della democrazia in presenza e, invece, sarà uno spettacolo televisivo trasmesso in streaming. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia e dei tumulti che potrebbero invadere Capitol Hill così come è successo lo scorso 6 gennaio in occasione del voto di fiducia, la cerimonia di insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America sarà la più blindata e ristretta degli ultimi cento anni: se a quella di Barack Obama erano presenti più di un milione di persone e a quella di Trump più di 300mila, Biden si accontenterà di appena mille presenti selezionati e di una cospicua connessione da parte degli spettatori, americani e di tutto il mondo, attraverso la televisione e i canali di streaming. Al di là dei canali ufficiali della Rete, da YouTube a Facebook, da Twitter a Twitch, l’insediamento da Biden sarà trasmesso in America sulle reti tv principali, da ABC News a CNN, da NBC a Fox, e sulle principali piattaforme, come Amazon Prime Video e NewsNOW di Fox a partire dalle 17.30 ora italiana.

