Come funziona il giuramento di Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, 20 gennaio 2021, Joe Biden giura al Campidoglio (Washington) come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Una cerimonia diversa dal solito, per via del Covid, ma anche a causa dell’assenza del presidente uscente Donald Trump. Dispiegata inoltre una fitta rete di controlli per evitare nuovi scontri, come quelli registrati lo scorso 6 gennaio. Ma come avviene il giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente americano? Quali i riti e le formule? Ecco come funziona e tutto quello che c’è da sapere. La nostra diretta del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, 20 gennaio 2021, Joegiura al Campidoglio (Washington)d’America. Una cerimonia diversa dal solito, per via del Covid, ma anche a causa dell’assenza deluscente Donald Trump. Dispiegata inoltre una fitta rete di controlli per evitare nuovi scontri,quelli registrati lo scorso 6 gennaio. Maavviene ildi Joe46esimoamericano? Quali i riti e le formule? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. La nostra diretta del ...

mante : A parte gli scherzi quello di Letizia Moratti è un chiaro tentativo di posizionamento politico e noi discutendone,… - ItaliaViva : Abbiamo ribadito che per noi il tema importante è come possiamo dare una mano agli italiani e un governo che funzio… - borghi_claudio : Ma l'INCOMPETENTE che sta al MEF che dice che oggi con lo spread (ancora tu?) Abbiamo perso 8 milioni ma ha idea di… - alessio_volley : A Sophie hanno detto che per le reazioni non funziona come le prove di evacuazione? #uominiedonne - RadioSoap2 : Qualcuno spieghi a pupi e AUTORI ignoranti di #uominiedonne come funziona la #mascherina,presidio INUTILE quando gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Digital tax 2021: come funziona, chi paga e scadenza Money.it Covid, Miozzo: ''Se campagna vaccinale funziona, risultati già in primavera''

Tutto sull’emergenza Covid-19: le news dall’Italia e dal mondo, il bollettino aggiornato in tempo reale con contagi e tasso di positività ...

Martin: "Zarco tra i più forti in MotoGP, voglio imparare da lui"

Jorge Martin esordirà in MotoGP quest'anno come pilota Ducati con il Team Pramac, al fianco del francese Johann Zarco, dal quale vuole imparare in quanto è uno dei piloti più forti della griglia di pa ...

Tutto sull’emergenza Covid-19: le news dall’Italia e dal mondo, il bollettino aggiornato in tempo reale con contagi e tasso di positività ...Jorge Martin esordirà in MotoGP quest'anno come pilota Ducati con il Team Pramac, al fianco del francese Johann Zarco, dal quale vuole imparare in quanto è uno dei piloti più forti della griglia di pa ...