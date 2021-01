Città Metropolitana Roma: consegna lavori Sp Ariana e Colle Fagioli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – Entro il fine settimana, il dipartimento Viabilita’ di Citta’ Metropolitana di Roma, consegnera’ alle Ditte i lavori che riguardano la S.P. 600 Ariana per lavori di messa in sicurezza marciapiedi e fossato adiacente la S.P. Ariana localita’ IV km. Inoltre interverremo sulla S.P. 18/A5 Colle Cagioli, per un intervento di messa in sicurezza mediante rifacimento pavimentazione stradale. Cosi’ in un comunicato la Citta’ Metropolitana di Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)– Entro il fine settimana, il dipartimento Viabilita’ di Citta’di, consegnera’ alle Ditte iche riguardano la S.P. 600perdi messa in sicurezza marciapiedi e fossato adiacente la S.P.localita’ IV km. Inoltre interverremo sulla S.P. 18/A5Cagioli, per un intervento di messa in sicurezza mediante rifacimento pavimentazione stradale. Cosi’ in un comunicato la Citta’di

BeppeSala : La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete racconta l'evoluzione della… - demagistris : #Procida capitale italiana della cultura del 2022. Sono felicissimo come napoletano e come #sindaco della #città me… - alessandro_db : RT @BeppeSala: La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete racconta l'evoluzione della città, at… - sigma_tao : la divina comemdia insegna farmacita chimica citta' metropolitana santo=antos ogni santo=antos=mercurio concepito… - fabiola_alaimo : RT @BeppeSala: La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete racconta l'evoluzione della città, at… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana La prima poesia metropolitana in napoletano del 2021: Antonino Del Giudice Identità Insorgenti