Cigno gigante si schianta contro contro una finestra facendo esplodere il vetro: donna salva per miracolo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una manciata di secondi che le ha salvato la vita. Un’anziana donna si è salvata evitando per pochi istanti lo schianto di un Cigno gigante contro la finestra del suo bagno, che ha fatto letteralmente esplodere il vetro lanciando le schegge in tutta la stanza. È quanto successo nel villaggio di di Barton-in-Fabis nel Nottinghamshire, in Inghilterra, come riferisce l’Independent: la signora era appena uscita dal bagno quando ha sentito il boato. Subito è corsa nella stanza e ha visto l’animale riverso a terra, quindi ha chiamato la polizia e gli esperti del centro veterinario RSPCA. Giunti sul posto, anche i veterinari hanno detto di non aver mai visto una scena simile, con un Cigno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una manciata di secondi che le hato la vita. Un’anzianasi èta evitando per pochi istanti lo schianto di unladel suo bagno, che ha fatto letteralmenteillanciando le schegge in tutta la stanza. È quanto successo nel villaggio di di Barton-in-Fabis nel Nottinghamshire, in Inghilterra, come riferisce l’Independent: la signora era appena uscita dal bagno quando ha sentito il boato. Subito è corsa nella stanza e ha visto l’animale riverso a terra, quindi ha chiamato la polizia e gli esperti del centro veterinario RSPCA. Giunti sul posto, anche i veterinari hanno detto di non aver mai visto una scena simile, con un...

Cigno gigante si schianta contro la finestra di un appartamento, donna viva per miracolo. Come riporta l'Independent, una donna anziana ha evitato per un pelo gravi lesioni quando un ...

Cigno gigante si schianta contro la finestra di un appartamento, donna viva per miracolo. Come riporta l'Independent, una donna anziana ha evitato per un pelo gravi lesioni quando un ...