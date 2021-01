Ciclocross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Overijse: sei azzurri in Belgio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Italia si appresta ad affrontare la prova di Coppa del Mondo di Ciclocross di Overijse: in Belgio saranno protagonisti sei azzurri, quattro donne e due uomini, con il CT Fausto Scotti che chiama Francesca Baroni, Gioele Bertolini, Jakob Dorigoni, Silvia Persico, Gaia Realini e Chiara Teocchi. Il 17 gennaio l’Italia ha terminato il collegiale ad Ardea, mentre domenica 24 la tappa di Coppa del Mondo di Overijse sarà l’ultima prima dei Mondiali di Ostend, sempre in Belgio, previsti per l’ultimo fine settimana di gennaio. Domenica 24 alle ore 13.40 tocca alle donne, alle 15.05 tocca agli uomini. I convocati dell’Italia Francesca BARONI – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE Gioele BERTOLINI – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Italia si appresta ad affrontare la prova dideldidi: insaranno protagonisti sei, quattro donne e due uomini, con il CT Fausto Scotti che chiama Francesca Baroni, Gioele Bertolini, Jakob Dorigoni, Silvia Persico, Gaia Realini e Chiara Teocchi. Il 17 gennaio l’Italia ha terminato il collegiale ad Ardea, mentre domenica 24 la tappa dideldisarà l’ultima prima dei Mondiali di Ostend, sempre in, previsti per l’ultimo fine settimana di gennaio. Domenica 24 alle ore 13.40 tocca alle donne, alle 15.05 tocca agli uomini. IFrancesca BARONI – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE Gioele BERTOLINI – ...

L'Italia si appresta ad affrontare la prova di Coppa del Mondo di ciclocross di Overijse: in Belgio saranno protagonisti sei azzurri, quattro donne e due uomini, con il CT Fausto Scotti che chiama Fra ...

