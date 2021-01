Ciclismo | Vuelta al Tachira 2021 | colpo doppio di Oscar Sevilla! Vince la cronometro e balza in testa alla generale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La quarta tappa dellaal Táchiraincorona Osar Sevilla, il qualelaindividuale Táriba-San Cristóbal, di 18.8 km, eanche in vetta. Nella graduatoria di tappa al secondo posto a 10? Walter Vargas, mentre è terzo a 21” Carlos Galvis. In classificaSevilla comanda con 1’33” su Roniel Campos, l’ex leader, oggi decimo a 2’00”, e con 3’05” proprio su Walter Vargas, oggi secondo. ORDINE D’ARRIVO 1 SEVILLA Óscar Team Medellin 7 5 39.602 28:29 2 VARGAS Walter Team Medellin 3 2 39.372 0:10 3 GÁLVIZ Carlos Johan Deportivo1 1 39.121 0:21 4 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 37.831 1:20 5 MUÑOZ Daniel Androni Giocattoli – Sidermec 37.579 1:32 6 OSORIO Danny Equipe ...

Thibaut Pinot è pronto a lanciarsi in un 2021 ricco di sfide. Lo scalatore della Groupama-FDJ ha infatti deciso di mettere in pausa la propria rincorsa personale al Tour de France per dedicarsi al Giro ...