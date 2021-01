Ciampolillo ora vuole l’Agricoltura, insorge il centrodestra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di Governo, il senatore Ciampolillo al ministero dell’Agricoltura? L’ira del centrodestra: “Surreale, pensa che la Xylella si cura con il sapone” “Dopo l’indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c’è già chi vorrebbe passare all’incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi. Sentire infatti Lello Ciampolillo dichiarare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di Governo, il senatoreal ministero del? L’ira del: “Surreale, pensa che la Xylella si cura con il sapone” “Dopo l’indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c’è già chi vorrebbe passare all’incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi. Sentire infatti Lellodichiarare… L'articolo Corriere Nazionale.

riotta : Il negazionista della xylella #Ciampolillo, espulso per i rimborsi da Grillo ora assurge a statista europeo pro Conte ma col Var :))) - riotta : Negazionista della xylella, cacciato da Grillo per non aver pagato i rimborsi ai 5 Stelle, ora sul filo di lana sal… - paoloroversi : Non avevano considerato il fattore #Ciampolillo (che forse era andato a prendere il caffè) ed ora che è tornato gli… - AlexTheMod : RT @Labbufala: +++ULTIMA ORA+++ #Trump rientra alla #CasaBianca, all'ultimo momento è arrivato il voto postale di #Ciampolillo a sovvertire… - Maurizio2LaVen2 : RT @Labbufala: +++ULTIMA ORA+++ #Trump rientra alla #CasaBianca, all'ultimo momento è arrivato il voto postale di #Ciampolillo a sovvertire… -