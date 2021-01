Ciampolillo: “Essere vegani protegge dal coronavirus, l’ho consigliato anche a Conte” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il senatore del Misto, aspirante Ministro dell’Agricoltura, espone il suo punto di vista sull'emergenza Covid: «anche la cannabis è utilissima, ho suggerito a Speranza di usarla come rimedio per chi è stato contagiato» Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il senatore del Misto, aspirante Ministro dell’Agricoltura, espone il suo punto di vista sull'emergenza Covid: «la cannabis è utilissima, ho suggerito a Speranza di usarla come rimedio per chi è stato contagiato»

bendellavedova : Non può essere il Governo #Ciampolillo ad affrontare la crisi sanitaria ed economica più grave di sempre. Non può e… - RomanticoSky : Ci rendiamo conto in mano a chi stiamo? #ciampolillo #ciampolillopremier - guidomarchello : #Ciampolillo: 'Essere vegani protegge dal Coronavirus. L'ho consigliato anche a Conte'. Come se una Brigliadori qu… - RobertoRosolen1 : RT @SforzaFogliani: Comica finale stanotte al Senato, con Ciampolillo che non sanno neppure se ha votato o no. Dopo la comica speriamo non… - cippalippissimo : RT @ardigiorgio: **CORONAVIRUS: CIAMPOLILLO, 'VACCINO? NON SERVE, MEGLIO ESSERE VEGANO'** = Hanno difese immunitarie quasi perfette, l'ho c… -