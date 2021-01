Chris-Froome: l’obiettivo del corridore è vincere il Tour de France (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo l’infortunio Chris-Froome è più carico che mai e ha stabilito un obiettivo chiaro e netto per la stagione che deve iniziare. Il corridore non si arrende e sta svolgendo un lavoro muscolare personalizzato per essere in forma. Vuole gareggiare ad ogni costo, ma non deve sforzare troppo il fisico. L’adrenalina sale per le nuove entusiasmanti vittorie che saprà conquistare con tenacia e tecnica. La Vuelta di Spagna: Chris Froome dovrà aiutare la Ineos Grenadiers Chris-Froome: qual è il suo obiettivo principale? Chris-Froome crede di poter riprendersi da un infortunio per vincere un quinto Tour de France e diventare il secondo vincitore più anziano della gara. Il britannico, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo l’infortunioè più carico che mai e ha stabilito un obiettivo chiaro e netto per la stagione che deve iniziare. Ilnon si arrende e sta svolgendo un lavoro muscolare personalizzato per essere in forma. Vuole gareggiare ad ogni costo, ma non deve sforzare troppo il fisico. L’adrenalina sale per le nuove entusiasmanti vittorie che saprà conquistare con tenacia e tecnica. La Vuelta di Spagna:dovrà aiutare la Ineos Grenadiers: qual è il suo obiettivo principale?crede di poter riprendersi da un infortunio perun quintodee diventare il secondo vincitore più anziano della gara. Il britannico, ...

