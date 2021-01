Chiudiamo questa guerra incivile. Il discorso di unità di Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sarò il presidente di tutti gli americani. Anche di chi non mi ha votato”. Joe Biden ha giurato, con dieci minuti di anticipo sull’orario prestabilito, le 12. Un discorso per unificare il paese, sull’onda del trionfo di una causa, la democrazia. “Preziosa, fragile, ma vittoriosa. Una democrazia che permette il pacifico trasferimento del potere da secoli”. Per Biden gli americani devono tornare neighbors, nel senso biblico di “prossimo”, e non essere più nemici. Basta con l’amarezza e la furia (temi molto trumpiani), perché altrimenti non si è più una nazione ma solo uno state of chaos. Un discorso ottimista, perché gli Stati Uniti sono riusciti a superare una guerra civile, la Grande Depressione, due guerre mondiali, l’11 settembre, e supereranno anche questa pandemia e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sarò il presidente di tutti gli americani. Anche di chi non mi ha votato”. Joeha giurato, con dieci minuti di anticipo sull’orario prestabilito, le 12. Unper unificare il paese, sull’onda del trionfo di una causa, la democrazia. “Preziosa, fragile, ma vittoriosa. Una democrazia che permette il pacifico trasferimento del potere da secoli”. Pergli americani devono tornare neighbors, nel senso biblico di “prossimo”, e non essere più nemici. Basta con l’amarezza e la furia (temi molto trumpiani), perché altrimenti non si è più una nazione ma solo uno state of chaos. Unottimista, perché gli Stati Uniti sono riusciti a superare unacivile, la Grande Depressione, due guerre mondiali, l’11 settembre, e supereranno anchepandemia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiudiamo questa Studenti bloccano ingressi dell’USR Lombardia con catene e lucchetti: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuori noi” Orizzonte Scuola Zona arancione e rossa, le Faq: posso andare all'Ikea? Spostamenti, sport, amici, tutti i dubbi

Sport, comprare e montare mobili, visite ai genitori anziani in buona salute e autosufficenti. Si può? I dubbi cominciano ad affiorare, i distinguo e le zone d'ombra sono ...

Milik al Marsiglia, contatti continui: il Napoli ha fretta di chiudere l'affare

Nonostante la testa proiettata alla Supercoppa di questa sera contro la Juventus, il Napoli continua nei contatti con il Marsiglia per Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco in procinto ...

