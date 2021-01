Chiarimenti del Garante in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti ai sindacati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 28 dicembre scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito Chiarimenti all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e al Ministero dell’istruzione in merito alla legittimità del trattamento, da parte delle scuole e dei sindacati, di dati personali (nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite il fondo d’istituto) riferiti al personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 28 dicembre scorso ilper la protezione deiha fornitoall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e al Ministero dell’istruzione indel trattamento, da parte delle scuole e dei, di(nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite il fondo d’istituto) riferiti al personale scolastico. L'articolo .

zazoomblog : Chiarimenti del Garante in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti ai sindacati -… - orizzontescuola : Chiarimenti del Garante in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti ai sindacati - ReteAmbiente : Import/export #rifiuti di plastica, i chiarimenti del Ministero dell'ambiente - TerzoDiritto : RT @CentroStudi_EL: ?? #Imposta di #bollo: non previsto su Istanze di partecipazione a #procedure negoziate. Con la Risposta dell’Agenzia… - CentroStudi_EL : ?? #Imposta di #bollo: non previsto su Istanze di partecipazione a #procedure negoziate. Con la Risposta dell’Agen… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiarimenti del Riposo autisti nel trasporto pubblico: norme e chiarimenti INL Fiscoetasse L'oroscopo di domani 21 gennaio e classifica: entusiasta l'Acquario, critiche per Leone

Cosa prevede l’ Oroscopo per la giornata di domani giovedì 21 gennaio? La Luna in Toro spingerà verso le questioni introspettive irrisolte. Nel caso dei Cancro, si parla di una certa emotività che ris ...

Patent box: le modalità applicative per l’autoliquidazione

Cenni sulla disciplina del patent box e sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate. Il restyling dell’agevolazione riveste un’importanza strategica nell’ottica di attrarre in Italia gli invest ...

Cosa prevede l’ Oroscopo per la giornata di domani giovedì 21 gennaio? La Luna in Toro spingerà verso le questioni introspettive irrisolte. Nel caso dei Cancro, si parla di una certa emotività che ris ...Cenni sulla disciplina del patent box e sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate. Il restyling dell’agevolazione riveste un’importanza strategica nell’ottica di attrarre in Italia gli invest ...