Chiara Boni sceglie Malika Ayane per la campagna Spring Summer 2021 ESCLUSIVA

Eterea, iconica, quasi ieratica. Malika Ayane posa in tutto il suo splendore per Chiara Boni in occasione della campagna Spring/Summer 2021 La Petite Robe. La scelta di Malika si è rivelata del tutto naturale. Da sempre la celebre cantautrice milanese è legata da un rapporto di amicizia e di stima reciproca con la stilista internazionale. L'interprete di "Adesso e qui" è ritratta in maniera affascinante dal grande maestro della fotografia Giovanni Gastel. Gli scatti madreperla mirano a sottolineare la forza del Made in Italy di cui da sempre è fautrice la linea Chiara Boni La Petite Robe.

La stilista italiana ha scelto la cantautrice come protagonista dell'adv che presenta la sua collezione s-s 2021. Negli scatti di Giovanni Gastel ...

La cantante Malika Ayane è ritratta dal noto fotografo Giovanni Gastel per la nuova campagna primavera/estate 2021 di Chiara Boni La Petite Robe. “La scelta di Malika si è rivelata del tutto naturale.

