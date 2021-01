Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha fatto intervenire il var al Senato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri non si fa altro che parlare di Lello Ciampolillo, il Senatore che ha scatenato il caos al Senato a termine della seconda chiama durante il voto di fiducia al Governo Conte. Lello Ciampolillo, il Senatore che che fatto intervenire il “var” al Senato Siamo al Senato. Dopo la fiducia incassata alla Camera, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri non si fa altro che parlare di, ilche ha scatenato il caos ala termine della seconda chiama durante il voto di fiducia al Governo Conte., ilche cheil “var” alSiamo al. Dopo la fiducia incassata alla Camera, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha scatenato il caos in Senato: dalla residenza sull'ulivo alle teorie no… - Open_gol : È stato necessario il Var per riammettere il senatore Cianciolillo al voto per la fiducia. Ecco tutto quello che an… - infoitinterno : Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha salvato il governo - TerrinoniL : Fiducia al Senato, chi sono i responsabili. Da Maria Rosaria Rossi (amica della Pascale) all’inafferrabile Lello Ci… - news_mondo_h24 : Chi è Lello Ciampolillo, l’uomo della moviola al Senato -