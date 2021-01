Chi è Kokorin, la nuova speranza per risolvere la crisi viola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Fiorentina sta per chiudere un colpo importante per rinforzare la rosa e svoltare la stagione. Come riportato pochi minuti fa, in viola sta per approdare Alexandr Kokorin. Classe 1991, Kokorin è un attaccante di movimento, dotato di grande tecnica, è abilissimo nel gioco palla a terra e nello stretto grazie alla sua notevole velocità. Giocatore di classe, è in possesso di notevole agilità e fiuto per il gol. E’ in arrivo dallo Spartak Mosca, club in cui milita dalla scorsa estate, dopo aver giocato per anni nello Zenit San Pietroburgo. La sua carriera è iniziata alla Dinamo Mosca, nel 2008, che lo prelevò dalla Lokomotiv, club in cui si è formato da giovane. A gennaio 2020, dopo l’esperienza allo Zenit, breve parentesi al Sochi, chiusa con un ottimo score di 7 gol in 8 presenze. Poi il passaggio alla Lokomotiv. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Fiorentina sta per chiudere un colpo importante per rinforzare la rosa e svoltare la stagione. Come riportato pochi minuti fa, insta per approdare Alexandr. Classe 1991,è un attaccante di movimento, dotato di grande tecnica, è abilissimo nel gioco palla a terra e nello stretto grazie alla sua notevole velocità. Giocatore di classe, è in possesso di notevole agilità e fiuto per il gol. E’ in arrivo dallo Spartak Mosca, club in cui milita dalla scorsa estate, dopo aver giocato per anni nello Zenit San Pietroburgo. La sua carriera è iniziata alla Dinamo Mosca, nel 2008, che lo prelevò dalla Lokomotiv, club in cui si è formato da giovane. A gennaio 2020, dopo l’esperienza allo Zenit, breve parentesi al Sochi, chiusa con un ottimo score di 7 gol in 8 presenze. Poi il passaggio alla Lokomotiv. ...

