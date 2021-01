Chi è Cristiano Pasca: dal teatro al suo anno del cambiamento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il palermitano Cristiano Pasca, ex inviato de Le Iene, è pronto a debuttare su TV8 a fianco della conduttrice Adriana Volpe. Lo si vedrà in onda dal lunedì al venerdì in orario 10-14: “Comincia una nuova avventura“, ha detto il conduttore a proposito di Ogni Mattina, il programma di cui sarà protagonista. Pasca non è però nuovo al mondo televisivo. Gli studi e l’amore per la recitazione Nato a Palermo il 2 maggio 1978, Cristiano Pasca ha fatto della sua città natale il trampolino di lancio. Nel capoluogo siciliano ha infatti studiato musica al Conservatorio Vincenzo Bellini, per spostarsi poi in teatro. Dopo aver frequentato la scuola di recitazione del teatro Biondo di Palermo, ha iniziato la sua carriera da attore che lo porterà in poco tempo al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il palermitano, ex inviato de Le Iene, è pronto a debuttare su TV8 a fianco della conduttrice Adriana Volpe. Lo si vedrà in onda dal lunedì al venerdì in orario 10-14: “Comincia una nuova avventura“, ha detto il conduttore a proposito di Ogni Mattina, il programma di cui sarà protagonista.non è però nuovo al mondo televisivo. Gli studi e l’amore per la recitazione Nato a Palermo il 2 maggio 1978,ha fatto della sua città natale il trampolino di lancio. Nel capoluogo siciliano ha infatti studiato musica al Conservatorio Vincenzo Bellini, per spostarsi poi in. Dopo aver frequentato la scuola di recitazione delBiondo di Palermo, ha iniziato la sua carriera da attore che lo porterà in poco tempo al ...

Dialogo ebraico-cristiano, appuntamento rinviato al 21 gennaio

