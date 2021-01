Chi è Alfonso ‘Lello’ Ciampolillo, il senatore del “Sì” alla Var: libertà vaccinale, cannabis, vegano e l’ulivo malato come sua residenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno dopo il voto al fotofinish a favore della maggioranza a Palazzo Madama, il primo “atto politico” di Alfonso Ciampolillo, detto Lello, è salvare un colombo sofferente nel centro di Roma. Lo ha riferito lui stesso ai cronisti che lo cercavano alla ricerca di un commento, una dichiarazione, una spiegazione a quel Sì passato dal Var della presidente Maria Elisabetta Casellati. Nato a Bari, prossimo a compiere 49 anni, il senatore eletto con il M5s – e poi transitato al Gruppo Misto un anno fa per l’affaire restituzioni – ha a cuore gli animali e più in generale la natura. “The future is vegan”, campeggia sui suoi profili social diventati un megafono per le battaglie più sentite del parlamentare pugliese durante la sua seconda legislatura. Lotta dura agli allevamenti intensivi, cannabis light da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno dopo il voto al fotofinish a favore della maggioranza a Palazzo Madama, il primo “atto politico” di, detto Lello, è salvare un colombo sofferente nel centro di Roma. Lo ha riferito lui stesso ai cronisti che lo cercavanoricerca di un commento, una dichiarazione, una spiegazione a quel Sì passato dal Var della presidente Maria Elisabetta Casellati. Nato a Bari, prossimo a compiere 49 anni, ileletto con il M5s – e poi transitato al Gruppo Misto un anno fa per l’affaire restituzioni – ha a cuore gli animali e più in generale la natura. “The future is vegan”, campeggia sui suoi profili social diventati un megafono per le battaglie più sentite del parlamentare pugliese durante la sua seconda legislatura. Lotta dura agli allevamenti intensivi,light da ...

