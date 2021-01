Chi critica la Polverini è sessista. Bufera sulla Boldrini per la difesa dell’ex fascista Renata… (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi critica la Polverini è sessista. Dunque, in tempi di dittatura del politicamente corretto la Polverini diventa intoccabile. Lei stessa aveva utilizzato quest‘arma di autodifesa dinanzi al pettegolezzo su Luca Lotti. Arma rilanciata al volo da Laura Boldrini: “Renata Polverini compie una scelta politica e subito parte la macchina del fango sessista. Ma è così difficile accettare che una donna abbia delle convinzioni senza che ci sia un uomo a suggerire? Stereotipi che qualificano chi li usa: misogini irrisolti allergici alla parità”. Le scelte d’amore sono più nobili del cambio di casacca politico “Fango sessista“, “misogini“, “allergici alla parità“. Quanti paroloni per un cambio di casacca da giustificare. Per una che non era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chila. Dunque, in tempi di dittatura del politicamente corretto ladiventa intoccabile. Lei stessa aveva utilizzato quest‘arma di autodinanzi al pettegolezzo su Luca Lotti. Arma rilanciata al volo da Laura: “Renatacompie una scelta politica e subito parte la macchina del fango. Ma è così difficile accettare che una donna abbia delle convinzioni senza che ci sia un uomo a suggerire? Stereotipi che qualificano chi li usa: misogini irrisolti allergici alla parità”. Le scelte d’amore sono più nobili del cambio di casacca politico “Fango“, “misogini“, “allergici alla parità“. Quanti paroloni per un cambio di casacca da giustificare. Per una che non era ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi critica Chi critica la Polverini è sessista. Bufera sulla Boldrini per la difesa dell'ex fascista... Il Secolo d'Italia Calabria, Russo (Cisl): grave rischio di tenuta sociale

Parlamentari eletti in Calabria e politica regionale battano pugni su tavolo dove si gioca futuro territori. Patto sociale per confrontarsi su priorità e fare massa critica ...

Covid, Lombardia: "Per la ripartenza puntare su chi ha anticorpi". Critiche a Fontana ea Moratti

Michele Usuelli, consigliere di Più Europa/Radicali, è entrato oggi nel vivo del dibattito con alcune considerazioni rivolte al presidente Attilio Fontana e al neo assessore e vice presidente Letizia ...

