Chelsea, Lampard sotto osservazione: decisivi i prossimi tre match (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante la sconfitta contro il Leicester e un inizio di stagione sottotono, Frank Lampard continuerà ad essere l'allenatore del Chelsea. Secondo quanto raccolto da SkySports UK, i vertici della società hanno deciso di dare fiducia all'ex calciatore inglese, che sarà però posto sotto osservazione. Le prossime tre sfide, contro Wolves e Burnley in campionato e contro il Luton in FA Cup, saranno cruciali per il suo futuro con i blues. SportFace.

