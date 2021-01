Cheesecake al caramello salato | dal gusto inimitabile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Volete stupire i vostri ospiti con un dessert goloso? Ecco la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti, per preparare una buonissimaal. Ingredienti: Per fare unaal, vi serviranno: 800 grammi di formaggio spalmabile tipo Philadelphia 350 grammi di zucchero semolato 280 ml di panna fresca 200 grammi di biscotti secchi 100 ml di burro fuso 95 grammi di burro freddo da frigorifero precedentemente tagliato a cubetti 25 grammi di farina di tipo 00 15 ml di estratto di vaniglia 8 grammi di sale fino da cucina 4 uova intere La buccia grattugiata di un limone biologico Q.b. di gherigli di noci sgusciate tritate grossolanamente. Preparare la base In un robot da cucina ridurre in polvere i biscotti secchi e trasferirli dentro ...