‘Che Dio ci aiuti’: le anticipazioni di giovedì 21 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ‘Che Dio ci aiuti’ ritorna giovedì 21 gennaio con due nuovi episodi della sesta stagione. Al centro degli episodi il dramma di Monica e un ulteriore avvicinamento tra Erasmo e Ginevra Domani sera, giovedì 21 gennaio, ritorna alle 21:25 su Rai1 l’appuntamento con la fiction ‘Che Dio ci aiuti’, giunta alla sesta stagione. La fiction, anche quest’anno, conferma il gradimento del pubblico, grazie anche ad una straordinaria Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e ad un cast giovane e frizzante. Nell’appuntamento di domani, in cui saranno trasmessi il settimo e l’ottavo episodio, intitolati rispettivamente ‘False verità’ e ‘Solo parole’, al centro della narrazione ci sarà un rafforzamento del rapporto tra Ginevra ed Erasmo. Nel primo episodio Monica ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Dio ciritorna21con due nuovi episodi della sesta stagione. Al centro degli episodi il dramma di Monica e un ulteriore avvicinamento tra Erasmo e Ginevra Domani sera,21, ritorna alle 21:25 su Rai1 l’appuntamento con la fictionDio ci, giunta alla sesta stagione. La fiction, anche quest’anno, conferma il gradimento del pubblico, grazie anche ad una straordinaria Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e ad un cast giovane e frizzante. Nell’appuntamento di domani, in cui saranno trasmessi il settimo e l’ottavo episodio, intitolati rispettivamente ‘False verità’ e ‘Solo parole’, al centro della narrazione ci sarà un rafforzamento del rapporto tra Ginevra ed Erasmo. Nel primo episodio Monica ...

