Champions League 2019-20, la top 11 ufficiale, c’è Ronaldo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pubblicata la top 11 ufficiale della UEFA per la scorsa edizione della Champions League, a rappresentare la Serie A solo Cristiano Ronaldo. Dopo più di un mese e quasi 6 milioni di voti spartiti fra 50 candidati, ha finalmente visto la luce il Team of the Year 2020. Una formazione, quella proposta dalla UEFA, come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pubblicata la top 11della UEFA per la scorsa edizione della, a rappresentare la Serie A solo Cristiano. Dopo più di un mese e quasi 6 milioni di voti spartiti fra 50 candidati, ha finalmente visto la luce il Team of the Year 2020. Una formazione, quella proposta dalla UEFA, come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

socios : Only one Paolo Maldini. Serie A: ?????????????? Coppa Italia: ?? Supercoppa Italiana: ?????????? Champions League: ?????????? Super… - OptaPaolo : 1 - Aleksey #Miranchuk ha segnato con l'Atalanta in tutte le competizioni giocate: - Dopo 8 minuti dal debutto in… - anates_it : @beatrice_tom Forse il Crotone vincerà lo scudetto e il prossimo anno anche la Champions League battendo in finale la Dinamo Zagabria. - ilNonnoSimpson : RT @Libero_official: Mercato, voci impazzite: '#Monza sul #PapuGomez'. L'ultimo miracolo di #Berlusconi e #Galliani? - BaccalaroSimone : RT @socios: Only one Paolo Maldini. Serie A: ?????????????? Coppa Italia: ?? Supercoppa Italiana: ?????????? Champions League: ?????????? Super Cup: ???????? In… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League UEFA Champions League 2021/22: guida completa | UEFA Champions League UEFA.com Max Allegri: vicino il ritorno su una panchina di Serie A

Nella loro lista di candidati, riporta Sportmediaset, spicca il nome di Massimiliano Allegri: l'ex allenatore della Juventus, fermo ormai da più di un anno e mezzo, sta da tempo aspettando un'occasion ...

Barella, Bastoni ma non solo: così Marotta ha creato l’InterNazionale. La “conta” degli stranieri non interessa più a nessuno?

Per molti anni infatti diversi addetti ai lavori hanno puntato il dito contro l'Inter e contro Moratti, facendo leva sulla poca ...

Nella loro lista di candidati, riporta Sportmediaset, spicca il nome di Massimiliano Allegri: l'ex allenatore della Juventus, fermo ormai da più di un anno e mezzo, sta da tempo aspettando un'occasion ...Per molti anni infatti diversi addetti ai lavori hanno puntato il dito contro l'Inter e contro Moratti, facendo leva sulla poca ...