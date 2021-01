Cento anni fa nasceva il Partito comunista italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nascita del Partito comunista italiano avvenne 100 anni fa, passando alla storia come la ‘scissione di Livorno’. Durante il XVII Congresso del Partito socialista italiano, che si tenne nella città della costa toscana presso il teatro Goldoni dal 15 al 21 gennaio 1921, con la partecipazione di 2.500 delegati, la corrente comunista guidata da Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini, abbandonò i compagni e si trasferì nel teatro San Marco dove procedette alla fondazione del Partito comunista d’Italia, sezione della III Internazionale (21 gennaio). Mantenne la denominazione di Partito comunista d’Italia - Sezione italiana dell’Internazionale comunista fino al giugno 1943, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nascita delavvenne 100fa, passando alla storia come la ‘scissione di Livorno’. Durante il XVII Congresso delsocialista, che si tenne nella città della costa toscana presso il teatro Goldoni dal 15 al 21 gennaio 1921, con la partecipazione di 2.500 delegati, la correnteguidata da Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini, abbandonò i compagni e si trasferì nel teatro San Marco dove procedette alla fondazione deld’Italia, sezione della III Internazionale (21 gennaio). Mantenne la denominazione did’Italia - Sezione italiana dell’Internazionalefino al giugno 1943, ...

