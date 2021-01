C’è una nuova consapevolezza sul clima, ma ancora non basta per salvare il pianeta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «L’anno della pandemia potrebbe aver segnato un turning point dal punto di vista climatico. In positivo». È una frase che è stata ripetuta più volte nel corso del 2020 e nelle ultime settimane. La riprende anche David Wallace-Wells in un lungo articolo pubblicato sul numero del 18 gennaio 2021 del New York Magazine. Poi però aggiunge una piccola appendice: «Un punto di svolta non rappresenta la fine della partita, o una vittoria, o una cessazione della necessità di lottare per una decarbonizzazione più rapida, per un futuro più solido, per la giustizia climatica». Una svolta sì, ma non nel senso che i problemi ambientali sono svaniti del tutto. Anzi, un futuro senza sofferenze climatiche è stato quasi certamente cancellato da decenni di consumi e inquinamento senza la minima attenzione all’ambiente. Quindi bisogna prendere nota dei ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «L’anno della pandemia potrebbe aver segnato un turning point dal punto di vistatico. In positivo». È una frase che è stata ripetuta più volte nel corso del 2020 e nelle ultime settimane. La riprende anche David Wallace-Wells in un lungo articolo pubblicato sul numero del 18 gennaio 2021 del New York Magazine. Poi però aggiunge una piccola appendice: «Un punto di svolta non rappresenta la fine della partita, o una vittoria, o una cessazione della necessità di lottare per una decarbonizzazione più rapida, per un futuro più solido, per la giustiziatica». Una svolta sì, ma non nel senso che i problemi ambientali sono svaniti del tutto. Anzi, un futuro senza sofferenzetiche è stato quasi certamente cancellato da decenni di consumi e inquinamento senza la minima attenzione all’ambiente. Quindi bisogna prendere nota dei ...

