C’è un tappeto di rifiuti che ricopre i fondali marini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il fondale dello Stretto di Messina è l’area con la maggior densità di rifiuti marini al mondo. In alcuni punti, raggiungendo il milione di oggetti per chilometro quadrato, il dato è confrontabile con quelli delle grandi discariche. A dirlo è una revisione, appena pubblicata su Environmental Research Letters da un team internazionale di ricercatori guidati dall’università di Barcellona, che ha messo insieme tutti i rilevamenti più recenti. La plastica – non solo nello Stretto – è la protagonista indiscussa, ma l’insieme di oggetti e materiali che ricoprono il fondale come un tappeto è smisurato: metallo, vetro, ceramica, tessuti e carta seguono a ruota la concentrazione di materie plastiche. A differenza di quella che si accumula sulle coste, la spazzatura in profondità è però molto difficile da rilevare e campionare; per questo negli ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il fondale dello Stretto di Messina è l’area con la maggior densità dial mondo. In alcuni punti, raggiungendo il milione di oggetti per chilometro quadrato, il dato è confrontabile con quelli delle grandi discariche. A dirlo è una revisione, appena pubblicata su Environmental Research Letters da un team internazionale di ricercatori guidati dall’università di Barcellona, che ha messo insieme tutti i rilevamenti più recenti. La plastica – non solo nello Stretto – è la protagonista indiscussa, ma l’insieme di oggetti e materiali che ricoprono il fondale come unè smisurato: metallo, vetro, ceramica, tessuti e carta seguono a ruota la concentrazione di materie plastiche. A differenza di quella che si accumula sulle coste, la spazzatura in profondità è però molto difficile da rilevare e campionare; per questo negli ...

Tiziano_b : RT @PoliticaPerJedi: Siamo in tanti a non poterne più. Ma la fiducia si toglie quando c'è un'alternativa migliore sul tappeto. - Priantonucci19 : RT @PoliticaPerJedi: Siamo in tanti a non poterne più. Ma la fiducia si toglie quando c'è un'alternativa migliore sul tappeto. - claudioriccard3 : RT @PoliticaPerJedi: Siamo in tanti a non poterne più. Ma la fiducia si toglie quando c'è un'alternativa migliore sul tappeto. - vitovito63 : RT @PoliticaPerJedi: Siamo in tanti a non poterne più. Ma la fiducia si toglie quando c'è un'alternativa migliore sul tappeto. - VellaniSimona : RT @PoliticaPerJedi: Siamo in tanti a non poterne più. Ma la fiducia si toglie quando c'è un'alternativa migliore sul tappeto. -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tappeto Ilaria Capua, la virologa sul Coronavirus in Usa: Italia un modello Corriere della Sera