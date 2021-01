C’è Posta per Te: Cade La Dentiera e Maria De Filippi Se La Ride! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) C’è Posta per Te: Maria De Filippi è finita al centro della polemica per aver riso dopo che ad una signora era caduta la Dentiera. Gli internauti hanno subito giudicato indelicato il suo comportamento. Ecco i dettagli… Come sempre, a C’è Posta per Te non mancano momenti di emozione ma anche di grande divertimento. Nello spot pubblicitario della trasmissione pubblicato su Instagram, infatti, è stato mostrato un momento di ilarità che poi non è andato in onda. Sulla questione si sono scatenate diverse polemiche, soprattutto per la risata inopportuna di Maria De Filippi. C’è Posta per Te: Cade la Dentiera di una signora e il web polemizza! Due dei protagonisti assoluti della seconda puntata di C’è Posta ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) C’èper Te:Deè finita al centro della polemica per aver riso dopo che ad una signora era caduta la. Gli internauti hanno subito giudicato indelicato il suo comportamento. Ecco i dettagli… Come sempre, a C’èper Te non mancano momenti di emozione ma anche di grande divertimento. Nello spot pubblicitario della trasmissione pubblicato su Instagram, infatti, è stato mostrato un momento di ilarità che poi non è andato in onda. Sulla questione si sono scatenate diverse polemiche, soprattutto per la risata inopportuna diDe. C’èper Te:ladi una signora e il web polemizza! Due dei protagonisti assoluti della seconda puntata di C’è...

