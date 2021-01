Cavalli morti, Italian Horse Protection lascia la sede di Volterra. "Animali in pericolo" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Italian Horse Protection lascia la sede di Volterra , dove si trova anche il centro di recupero per equidi maltrattati, e lancia un appello a privati e istituzioni per trovare un luogo idoneo ad ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ladi, dove si trova anche il centro di recupero per equidi maltrattati, e lancia un appello a privati e istituzioni per trovare un luogo idoneo ad ...

qn_lanazione : Cavalli morti, Italian Horse Protection lascia la sede di Volterra. 'Animali in pericolo' - agenziaimpress : Mistero dei #cavalli morti a #Tignano. @It_HorseProtect cerca con urgenza una nuova sede per il centro di recupero - 8924liom : @BasileoRomina Assolutamente! Visto che ho un’opel corsa Gpl 160 cavalli morti ???? - anthony_melo98 : RT @muntzer_thomas: @milan_corner Tutti i 'conteggi' possono essere espressi come fenomeno poissoniano. Pensa che hanno usato un sistema si… - muntzer_thomas : @milan_corner Tutti i 'conteggi' possono essere espressi come fenomeno poissoniano. Pensa che hanno usato un sistem… -