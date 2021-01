Caso Regeni, Procura di Roma chiede rinvio a giudizio per 4 militari egiziani (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Caso Regeni, la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per quattro militari egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Quattro rinvii a giudizio per altrettanti militari appartenenti alla forze di sicurezza egiziane con l’accusa di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, ricercatore italiano che lavorava al Cairo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021), ladiha richiesto ilper quattro, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Quattro rinvii aper altrettantiappartenenti alla forze di sicurezza egiziane con l’accusa di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio, ricercatore italiano che lavorava al Cairo L'articolo proviene da Inews.it.

