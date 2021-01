Can Yaman e Regé-Jean Page | le star del momento Ecco il segreto del loro successo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Canspopola in Italia da poco più di un anno e non ha bisogno di presentazioni. Da Natale, però, ha conquistato i cuori di ragazze e donne italiane anche un altro bellissimo attore:(casualmente il suo secondo nome si pronuncia quasi come quello del divo turco). Per chi ancora non lo sapesse, ha interpretato il duca Simon Basset di Hastings nella romantica serie TV di Netflix “Bridgerton” della sceneggiatrice e produttrice afroamericana Shonda Rhimes, a cui si deve anche “Grey’s Anotomy”. “Bridgerton” è ambientata nell’Inghilterra del 1813, cioè durante il cosiddetto periodo “Regency” (della Reggenza) per via della “pazzia” di Re Giorgio III. Tuttavia l’antica origine africana che avrebbe avuto la Regina Carlotta, ha dato il pretesto per immaginare una corte modernamente anti-razzista che ...