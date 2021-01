Campione, il casinò chiede tempo per poter rinascere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Campione d'Italia (Como), 20 gennaio 2021 " Una richiesta di proroga di almeno 90 giorni : anziché il piano di risanamento del casinò , sul tavolo dei giudici del t ribunale fallimentare di Como , è ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021)d'Italia (Como), 20 gennaio 2021 " Una richiesta di proroga di almeno 90 giorni : anziché il piano di risanamento del, sul tavolo dei giudici del t ribunale fallimentare di Como , è ...

qn_giorno : Campione, il casinò chiede tempo per poter rinascere - GiocoNews_it : Comune Campione: 'Redazione concordato, ma serve più tempo'#casinò - PressGiochi : Casinò Campione d'Italia: chiesto più tempo per presentare il piano economico e finanziario: - GiocoNews_it : #Casinò Campione, società chiede più tempo per concordato preventivo - Jammasrl : Casinò di Campione, concordato preventivo: presentate istanza di ammissione e linee guida per piano di ristrutturaz… -