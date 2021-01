Campania, scuole medie in DAD fino al 23 gennaio. Chiarimento Regione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con riferimento alla scuola Secondaria di I Grado (scuola media), si chiarisce che fino al 23 gennaio restano efficaci le decisioni contenute nell'ordinanza regionale n.2/2021, quindi resta sospesa ogni attività in presenza, salve le ipotesi già previste dalla stessa ordinanza regionale (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con riferimento alla scuola Secondaria di I Grado (scuola media), si chiarisce cheal 23restano efficaci le decisioni contenute nell'ordinanza regionale n.2/2021, quindi resta sospesa ogni attività in presenza, salve le ipotesi già previste dalla stessa ordinanza regionale (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità). L'articolo .

Nonha_stata : Il governo apre le scuole primarie, la regione Campania le chiude, il Tar ne impone la riapertura. Questo non è u… - DarioRomani6 : RT @CivicraziaItaly: Campania, il TAR ordina la riapertura delle scuole primarie e boccia le ordinanze del Presidente De Luca. MI https:… - marinaioffredo : RT @CivicraziaItaly: Campania, il TAR ordina la riapertura delle scuole primarie e boccia le ordinanze del Presidente De Luca. MI https:… - 19marino74 : Riapertura scuole in Campania, il Tar ordina: primaria in classe da domani. E De Luca annuncia una nuova ordinanza - CivicraziaItaly : Campania, il TAR ordina la riapertura delle scuole primarie e boccia le ordinanze del Presidente De Luca. MI -