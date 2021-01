Campania | esplodono i contagi Covid nelle scuole Tutti i casi da Giugliano ad Afragola e Torre

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con la riapertura delleincrescono ipositivi tra gli alunni che nei giorni scorsi sono rientrati in classe. E il rischio che le lezioni in presenza vengano sospese di nuovo per essere sostituite dalla Dad è dietro l’angolo.Risale al 14 gennaio il primo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.